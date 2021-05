Cristiano Ronaldo trasloca le sue auto di lusso da Torino nella notte: verso l’addio a Juventus?

Nella notte le auto di lusso di Cristiano Ronaldo sono state fatte portare via da un'azienda di traslochi portoghese: presagio di un addio alla Juventus?

Continuano a rincorrersi febbrilmente le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus alla fine di questa stagione e a confermare ciò ci sarebbe anche il recente trasloco della collezione di supercar del portoghese avvenuta nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio.

Con il favore delle tenebre infatti, le auto di lusso di CR7 sono state fatte portare via dai camion di Roclo Cargo, azienda di trasporti con sede a Lisbona. Un episodio che può vuol dire tutto, ma che sicuramente non metterà a loro agio i tifosi bianconeri già sofferenti per la mancata vittoria del campionato di Serie A.

Cristiano Ronaldo trasloca le sue auto di lusso, verso l’addio alla Juventus?

Le immagini del trasloco sono state catturate dalla testata sportiva Per sempre calcio e mostrano le sette automobili di lusso di Cristiano Ronaldo mentre vengono caricate all’interno di un camion della Roclo Cargo. Pur non essendoci ancora un qualche tipo di ufficialità in merito alla partenza di CR7 da Torino, già solo il fatto che abbia lasciato partire le proprie supercar è un indicatore non di poco conto circa il suo imminente futuro con la maglia bianconera.

Quando approdò alle Juventus due anni fa infatti, il portoghese aveva già fatto trapsortare le sue automobili a Torino con qualche giorno di anticipo.

Cristiano Ronaldo, probabile addio alla Juventus

L’episodio avviene peraltro in un periodo in cui non sembrano cessare le voci su un probabile addio di CR7 alla Juve, complice sia la mancata vittoria del campionato che il rischio di non qualificarsi nemmeno per la Champions League. Uno smacco che sarebbe fatale per il portoghese, il quale nel corso della sua carriera non ha mai saltato una partecipazione nella massima competizione continentale. La Juventus dovrà infatti giocarsi il tutto per tutto nell’ultima giornata di serie A contro il Bologna, ma allo stesso tempo non è detto che Milan, Napoli e Atalanta lascino campo libero ai bianconeri.

Cristiano Ronaldo e l’addio alla Juventus: le parole della madre

A complicare la situazione ci sono inoltre le dichiarazioni della madre di Cristiano Ronaldo, che giusto qualche giorno fa ha promesso ai tifosi dello Sporting Lisbona di parlare con il figlio per convincerlo a tornare in Portogallo.