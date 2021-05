Cristina Chiabotto ha partorito: “Io e papà ti amiamo già tantissimo”

Cristina Chiabotto è diventata mamma della sua prima figlia: è nata la piccola Luce Maria.

Nel giorno della festa della mamma Cristina Chiabotto ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Luce Maria, nata dal suo amore per Marco Roscio.

Con enorme gioia Cristina Chiabotto ha annunciato la nascita della sua prima bambina, Luce Maria.

“Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”, ha scritto l’ex Miss il 7 maggio 2021, giorno della festa della mamma. Nella foto con cui ha dato l’annuncio Cristina Chiabotto ha postato una manina della piccola appena nata. “Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, ha affermato. Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono convolati a nozze nel 2019 e non avevano nascosto il loro desiderio di creare presto una famiglia tutta loro.

Con l’arrivo della piccola Maria Luce i due hanno finalmente realizzato il loro sogno.

Cristina Chiabotto: la gravidanza

Cristina Chiabotto aveva svelato di essere incinta al quinto mese di gravidanza e aveva confessato di aver vissuto parecchie preoccupazioni all’inizio della gravidanza perché aveva avuto il Covid. “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera.

Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”, ha confessato. Pochi mesi fa la modella aveva perso a causa del Covid la sua adorata nonna, e a tal proposito aveva confessato: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia lei, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

Cristina Chiabotto e la maternità

Durante questi ultimi mesi di gravidanza Cristina Chiabotto si era mostrata col pancione via social e mentre era intenta a dipingere un tenero quadro per la cameretta della sua bambina. Oggi lei e Marco Roscio sono più felici che mai di aver potuto finalmente abbracciare la loro bambina, e presto la modella e la piccola potranno lasciare la clinica in cui è avvenuto il parto e tornare a casa. In tanti tra fan, amici e colleghi della coppia hanno rivolto loro gli auguri tramite social.