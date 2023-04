Cristina Chiabotto, la perfetta forma fisica dopo due gravidanze: il suo segreto

Dopo due gravidanze Cristina Chiabotto ha ritrovato la perfetta forma fisica e lei stessa ha confessato ai fan alcuni retroscena sui suoi segreti, tra dieta e allenamenti sportivi.

Cristina Chiabotto: il fisico dopo le gravidanze

Dopo la nascita delle due figlie Luce e Sofia, Cristina Chiabotto ha ritrovato la sua naturale forma fisica e lei stessa ha confessato ai fan che il suo unico segreto sarebbe un’alimentazione sana e l’attività sportiva per almeno 3 giorni a settimana. “In passato sono stata molto pigra, oggi ho scelto di darmi da fare. Mi alleno tre volte a settimana: due giorni di workout di un’ora con Marziana Marcellini, la mia zumbera dei Murazzi di Torino. Un giorno pilates con Alice Boschini e Simona Romagnolo. Oggi ho provato ‘Frog in suspension’”, ha dichiarato in merito ai suoi allenamenti, mentre per quanto riguarda l’alimentazione ha affermato: “Seguo un piano alimentare per imparare ad abbinare nella giusta misura gli alimenti. Non ho mai seguito una dieta rigida, ma equilibrata. Su questo argomento sono sempre stata flessibile, per dirla in parole semplici, ho sempre mangiato tutto. Oggi sono nelle buonissime mani della dottoressa Elena Polo”.

Oggi Cristina Chiabotto è più felice che mai accanto a suo marito e alle sue due bambine che, ha svelato, avrebbero imparato da subito a dormire da sole. “Per fortuna sono due dormiglione come me, sia Luce che Sofia. Marco e io le abbiamo abituate sin da subito ad addormentarsi da sole con un po’ di musica in sottofondo. Non avendo allattato molto nessuna delle due, è stato più facile gestire le loro notti”, ha affermato l’ex Miss, che ha avuto le sue due figlie rispettivamente nel 2020 e nel 2022.