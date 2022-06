Cristina Chiabotto, problemi in gravidanza: “Ho il diabete gestazionale”

Cristina Chiabotto ha confessato che le è stato diagnosticato il diabete gestazionale.

Cristina Chiabotto è incinta della sua seconda figlia e ha rivelato che le sarebbero stati diagnosticati alcuni problemi durante la gravidanza.

Cristina Chiabotto: i problemi in gravidanza

Dopo l’arrivo della piccola Luce Maria, Cristina Chiabotto e suo marito Marco Roscio si apprestano ad allargare ulteriormente la famiglia.

L’ex Miss darà presto alla luce la sua seconda bambina e attraverso i social ha personalmente confessato che, purtroppo, durante la gravidanza le sarebbe stato diagnosticato il diabete gestazionale. Si tratta di una patologia piuttosto comune e che è causata da un’alterazione della regolazione del glucosio. A distanza di anni dal parto può causare il diabete di tipo 2, mentre durante la gravidanza può provocare malformazioni fetali o altre problematiche.

Cristina Chiabotto ha tranquillizzato i suoi fan affermando che starebbe tenendo a bada il problema con uno stile di vita sano e corretto:

“Può succedere. L’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento sono la base, sto cercando di fare del mio meglio”, ha affermato.

La seconda figlia

L’ex Miss è più felice che mai per l’arrivo della sua seconda figlia, ma per il momento ha svelato di non aver ancora deciso il nome della bambina.

“Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”, ha dichiarato via social annunciando la sua seconda gravidanza.