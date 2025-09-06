Cristina Chiabotto: storie di vita e celebrità che non conoscevi

Se c’è una persona in grado di affascinare e sorprendere, quella è sicuramente Cristina Chiabotto. A 39 anni, l’ex Miss Italia si racconta in un’intervista che svela aneddoti inediti e momenti indimenticabili della sua vita. Dalla sua carriera di modella alla sua attuale vita da madre, Chiabotto condivide la sua storia in modo aperto e sincero.

1. Gli anni con Del Piero: un’amicizia speciale

La collaborazione tra Cristina Chiabotto e Alessandro Del Piero è stata una delle più iconiche della televisione italiana. Per ben nove anni, i due hanno condiviso il set degli spot pubblicitari dell’acqua Rocchetta, diventando volti familiari per milioni di italiani. Quando le telecamere si spegnevano, Chiabotto racconta: “Ci siamo divertiti e abbiamo condiviso un bel pezzo del mio percorso. Non mi ha mai messo in soggezione”. Questa sintonia andava oltre il lavoro, ma senza alcun risvolto sentimentale, chiarisce.

Un momento che Cristina ricorda con particolare emozione è l’inaugurazione dello Juventus Stadium nel 2011, un evento che ha segnato la sua vita. “È stata una delle serate più emozionanti della mia vita”, confessa. Questa amicizia rappresenta solo una delle tante storie che Chiabotto ha da raccontare.

2. Incontrare le celebrità: il Mago Forrest e gli altri

Quando si parla di incontri speciali, Cristina non può fare a meno di nominare il Mago Forrest, descritto da lei come un “uomo eccezionale”. Le sue parole affettuose si estendono anche a Paolo Rossi, con cui ha condiviso momenti di convivialità durante le colazioni a Mediaset. “Sempre solare e divertente”, lo ricorda con nostalgia. Un altro grande rammarico per Chiabotto è non aver conosciuto di persona Raffaella Carrà: “Non averla conosciuta di persona è un grande rimpianto”.

La lista continua con Pippo Baudo, che spesso la riempiva di complimenti, scherzando sulla sua popolarità. Queste interazioni non solo arricchiscono la sua carriera, ma offrono uno spaccato della vita di una donna che ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

3. L’amore per la normalità e la famiglia

Nonostante il suo successo, Chiabotto ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua vita quotidiana. “Ho sempre messo il ‘filtro sabaudo’”, spiega, riferendosi alla sua capacità di mantenere la distanza da un mondo che, sebbene affascinante, può risultare opprimente. La sua vita privata è costellata di amore e serenità, specialmente dopo aver incontrato Marco Roscio, imprenditore e padre delle sue due bambine. La loro storia d’amore è iniziata in modo romantico, scambiandosi canzoni ogni giorno dopo essersi conosciuti.

Per Chiabotto, la normalità è fondamentale. “Appena posso, torno nel mio paese. Frequento le amiche di sempre, quelle delle scuole elementari”, afferma. In un mondo dove il glamour può far perdere il contatto con la realtà, Cristina trova rifugio nell’affetto dei suoi cari e nella semplicità delle relazioni umane.

In conclusione, Cristina Chiabotto non è solo una figura pubblica, ma una donna che ha saputo mantenere l’equilibrio tra fama e vita privata. Le sue rivelazioni offrono uno sguardo autentico sulla sua personalità e sul suo percorso, che continua a essere fonte di ispirazione per molti.