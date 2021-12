Cristina D’Avena: la replica agli insulti sulla sua forma fisica

Cristina D'Avena ha replicato contro un insulto in merito alla sua forma fisica sui social.

Cristina D’Avena ha risposto a un leone di tastiera che l’ha criticata per la sua forma fisica.

Cristina D’Avena contro gli haters

Sui social Cristina D’Avena si è trovata a dover far fronte a una sequela di insulti per la sua forma fisica.

“Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!”, ha scritto un utente, e la cantante ha prontamente replicato: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza”.

Come sempre non sono mancati i commenti dei fan in difesa della cantante e in tanti hanno dato contro al malcapitato leone da tastiera.

Cristina D’Avena: la forma fisica

Cristina D’Avena ha sempre cercato di curare la sua forma fisica con uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta. A proposito di questo ha confessato: “Non ho mai fumato sigarette e non bevo mai, giusto un dito di vino se c’è qualcosa da festeggiare”, e ancora: “Non pensiate che sia una fanatica della forma fisica. Sono anzi molto pigra e, da bolognese doc, non rinuncio a lasagne, ragù e tortellini.

Certo, ora che le vacanze sono finite mi sto rimettendo in riga con Paolo, il mio personal trainer”.

Cristina D’Avena: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Cristina D’Avena è sempre stata estremamente riservata e non è noto se al fianco della cantante vi sia qualcuno di speciale. Nel 2020 la cantante aveva ammesso di essere fidanzata ma ha sempre mantenuto top secret l’identità del suo partner.

“Non sono single, sono fidanzata da qualche annetto”, ha confessato la cantante, e ancora: “Sono un’inguaribile romantica e da ragazzina m’innamoravo spesso e quando ci si lasciava dedicavo sempre “Ogni volta” di Antonello Venditti. Era la canzone che mi aiutava a far riflettere e ho fatto un po’ di casini con questa canzone perché due ragazzini erano amici e quindi parlando hanno scoperto che avevo dedicato la canzone ad entrambi”.