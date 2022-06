Cristina D’Avena racconta il periodo più buio della sua carriera: “Sono stata etichettata”

La cantante Cristina D'Avena si è raccontata in un'intervista a Rolling Stone e ha rivelato qual è stato il periodo peggiore della sua carriera.

Il 2022 è l’anno in cui Cristina D’Avena celebra i suoi quarant’anni di onorata carriera nel mondo della musica, la cantante ha ripercorso le tappe del suo percorso artistico e musicale in un’intervista rilasciata a Rolling Stone e ha rivelato anche qual è stato il periodo più buio della sua carriera.

Cristina D’Avena parla del periodo buio della sua carriera: “Sono stata etichettata”

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, che è stata pubblicata nella giornata di domenica 12 giugno 2022, la splendida Cristina D’Avena si è raccontata a tutto tondo e ha rivelato qual è stato il periodo più brutto della sua carriera:

“Interpretando sigle dei cartoni, ero etichettata come la ragazzina delle canzoncine di serie B. E quando sentivo questa cosa, nonostante i dischi di platino e i vari riconoscimenti, mi dispiaceva tanto“.

Cristina D’Avena sulle sue canzoni: “Per me non sono di serie B”

Cristina D’Avena vanta una spettacolare carriera nel mondo della musica, che porta orgogliosamente avanti ormai da quarant’anni, ecco cosa ha dichiarato nell’intervista rilasciata a Rolling Stone in merito alle sue canzoni:

“Io ci ho sempre creduto tanto e infatti, dopo quarant’anni, sono qui a cantare in piazze gremite di persone che mi amano alla follia. Per me non sono canzoni di serie B, anche perchè sono state scritte da signori autori come Piero Cassano, Gianfranco Fasano, Massimiliano Pani, tanti maestri. Abbiamo cantato tanto, canto tutt’ora tanto. Faccio ancora brani e sigle nuove. Perchè catalogarmi? Il mio grande riscatto l’ho avuto dopo Sanremo, quando ho inciso i dischi con i duetti: grandi artisti che intonavano le mie canzoni”.

Cristina D’Avena non esclude una possibile partecipazione a Sanremo: “Chi può dirlo?”

Nell’intervista rilasciata a Rolling Stone, la celebre cantante Cristina D’Avena non ha escluso una sua ipotetica partecipazione a Sanremo e di conseguenza non è escluso che Amadeus, come è già successo con altri cantanti, possa riuscire nell’impresa di convincere e portare sul palco del Festival anche la D’Avena come concorrente in gara e non come semplice ospite.