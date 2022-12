Cristina D'Avena sul palco di Fratelli d'Italia: look rainbow e amore universale

Cristina D'Avena sul palco di Fratelli d'Italia con un look rainbow: il discorso sull'amore universale gela i presenti.

Dopo le polemiche per la sua partecipazione alla festa di Fratelli d’Italia, Cristina D’Avena si è presentata sul palco con un look rainbow.

Non solo, l’artista ha inneggiato all’amore universale, mettendo definitivamente la parola fine alla bufera che l’ha investita.

Cristina D’Avena sul palco di Fratelli d’Italia con un look rainbow

Negli ultimi giorni, Cristina D’Avena è finita al centro di una brutta polemica perché ha accettato di partecipare alla festa per i dieci anni dalla fondazione di Fratelli d’Italia. La cantante è anche intervenuta sui social per spiegare la sua posizione, ma le critiche non si sono fermate.

In barba a tutto ciò, Cristina si è presentata sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma con un look rainbow che ha lasciato tutti di sasso.

Cristina D’Avena inneggia all’amore universale

Non solo con l’outfit arcobaleno, D’Avena ha spiegato la sua posizione anche con un inno all’amore universale. Prima di cantare Lady Oscar, ha dichiarato:

“E adesso è il momento di un personaggio amatissimo e importante. Lady Oscar la conosciamo tutti e ha un messaggio ben chiaro che tutti conosciamo. Voi conoscete la storia di Lady Oscar che è un inno all’amore universale. Un amore a 360 gradi senza distinzioni. Ed è per questo che io devo cantare questa sigla con voi, per esprimere tutto, perché l’amore è per tutti”.

Gelo in Piazza del Popolo dopo il discorso sull’amore universale

Durante il suo discorso sull’amore universale, in Piazza del Popolo è sceso il gelo. Cristina ha ricevuto solo un timido applauso prima di attaccare con la canzone di Lady Oscar, ma nulla in più. D’altronde, la posizione di Fratelli d’Italia sul tema è abbastanza chiara.