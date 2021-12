Cristina Donà canta “Colpa” e scalda il palco di Luce Social Club

Roma, 13 dic. (askanews) – Cristina Donà canta il brano “Colpa” in una clip esclusiva per askanews e scalda il palco di Luce Social Club, il programma di Sky Arte (canali 120 e 400) di cui sarà ospite nell’ultima putata della stagione in onda venerdì 17 dicembre (20.10). Tra le cantautrici più stimate del panorama musicale italiano, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti, Donà presenta a Luce Social Club il nuovo album di inediti, “deSidera”, rilasciato a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro da solista e che la vede ancora una volta al fianco del musicista Saverio Lanza, con il quale lavora da più di dieci anni.

Giunge così al termine l’appuntamento settimanale con l’approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con la direzione comunicazione di Cinecittà SpA, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Ad aprire l’ultima puntata della stagione è la regista e sceneggiatrice Paola Randi, dal 30 dicembre nelle sale cinematografiche con “La Befana vien di notte 2 – Le Origini”.

Il film, distribuito da Lucky Red, vede protagonista Monica Bellucci, al fianco di Fabio De Luigi, Alessandro Haber e Corrado Guzzanti.

Il secondo ospite è il musicista Rodrigo D’Erasmo, dal 2008 noto come violinista degli Afterhours. A seguire Donà e a chiudere la serata Stefano Bartezzaghi, scrittore, semiologo, giornalista e noto cruciverbista italiano. “Mettere al mondo il mondo” è il suo ultimo libro, edito da Bompiani, un saggio che si rivolge al concetto di creatività e alle sue varie forme.

La puntata di Luce Social Club termina con una clip inedita che riguarda immagini di backstage di “House of Gucci”, il film diretto di Ridley Scott sull omicidio di Maurizio Gucci e vede nel cast Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Luce Social Club è anche on demand e in streaming su NOW e disponibile anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/