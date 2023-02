Cristina Marino e Argentero genitori bis: è nato il secondo figlio della coppia

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta: la coppia avrebbe appena avuto il figlio maschio, che avrebbe deciso di chiamare Noé Roberto.

Cristina Marino: è nato il secondo figlio

Cristina Marino e Luca Argentero sarebbero diventati genitori per la seconda volta: dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza, la coppia ha avuto un maschietto, il cui nome sarebbe Noè Roberto. Al momento i due non hanno ancora annunciato la nascita del piccolo via social ma l’indiscrezione – lanciata da Chi – è presto diventata virale in rete. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia.

Cristina Marino negli ultimi giorni si era mostrata via social con il suo pancione in bella vista e aveva fatto sapere che il parto era ormai imminente.

La prima figlia

La coppia ha avuto la prima figlia, Nina Speranza, nel 2020. L’arrivo della bambina ha cambiato completamente le vite dei due attori, che si sono detti più felici che mai al suo fianco e hanno espresso il desiderio di avere un giorno una famiglia sempre più numerosa. “Mi piacerebbe averne tre.

Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”, ha confessato l’attrice che, nei mesi scorsi, ha dovuto vedersela con gli haters che l’hanno presa di mira per i suoi allenamenti durante la gravidanza.