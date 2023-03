Cristina Marino, le prime parole dopo il parto: "Ci sono state complicazioni"

Dopo la nascita del suo secondo bambino Cristina Marino ha rotto il silenzio via social e ha svelato di aver avuto alcune complicazioni durante il parto.

Cristina Marino: le complicazioni

Dopo la nascita della piccola Nina Speranza (nata nel 2020), Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta. I due nei giorni scorsi hanno accolto a braccia aperte il piccolo Noé Roberto e, nelle scorse ore, Cristina Marino ha ringraziato i suoi fan per i tantissimi messaggi d’affetto e di congratulazioni giunti al suo indirizzo. L’attrice ha anche svelato che lei e il bambino starebbero bene anche se ci sarebbero state alcune complicazioni dopo il parto.

“Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice. E’ un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. E’ perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”, ha ammesso.

Per il momento la moglie di Luca Argentero non ha svelato quali sarebbero state le complicazioni da lei avute e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se svelerà ulteriori particolari attraverso i social.