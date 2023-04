Cristina Marino, lo sport a un mese dal parto: è bufera sui social

Attraverso i social Cristina Marino è finita nell’occhio del ciclone per essersi mostrata mentre si allenava a un mese dalla nascita del suo secondo figlio e per aver intimato alle donne di “non cercare scuse” per evitare di fare sport.

Cristina Marino: la polemica per l’allenamento

Cristina Marino non ha fatto segreto di provare grande beneficio nel praticare sport e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre eseguiva dei semplici allenamenti sportivi. L’attrice ha partorito appena un mese fa il suo secondo bambino e infatti anche alle sue fan ha suggerito di non fare esercizi che possano sforzare la zona dell’addome. L’attrice ha poi affermato che molte donne accamperebbero scuse per non allenarsi e la sua frase, probabilmente fraintesa, ha generato un vero e proprio putiferio sui social. “Volevo affrontare il tema allenamento post parto e rispondere ai vostri commenti, Bifancyfit non è per tutti: è studiato apposta per non raccontarsi scuse, mentre mi rendo conto che per non allenarci ce ne raccontiamo tante”, ha dichiarato l’attrice finendo per essere travolta da una clamorosa bufera.

Tra coloro che hanno replicato contro l’attrice vi è stata anche una presunta dottoressa, che ha scritto sui social:

“È veramente un cattivo messaggio quello che viene passato con questo video. Un allenamento precoce prima dei 3 mesi danneggia il pavimento pelvico e la parete addominale che ancora è diastasata fisiologicamente dalla gravidanza. Assolutamente sconsigliato questo tipo di allenamento e ancora peggio quello che la neo-mamma debba rimettersi in forma prima del tempo necessario.” Cristina Marino replicherà alle polemiche?