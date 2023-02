Lascia un marito inconsolabile ed una nuova vita che non conoscerà la sua mamma, Cristina morta a soli 30 anni a Mugnano: era incinta, bambina salvata

Dolore assoluto, solo dolore assoluto per chi l’amava e la conosceva, Cristina Romano è morta a soli 30 anni a Mugnano: era incinta e per fortuna la sua bambina è stata salvata.

La giovane mamma della provincia di Napoli al settimo mese di gravidanza è spirata per un’emorragia cerebrale. I media spiegano che Cristina era stata ricoverata in ospedale a Pozzuoli e che a toglierla all’amore dei suoi cari ed a quello della sua creatura sarebbe stata un’emorragia cerebrale.

Cristina morta a soli 30 anni, bambina salvata

Il Meridiano spiega che Cristina era incinta di sette mesi e stava aspettando una bambina che sarebbe diventata la luce dei suo occhi.

Neonata che è stata salvata dai medici del nosocomio puteolano. Purtroppo però per la giovane madre non c’è stato nulla da fare. Cristina lascia la sua piccola che non ha conosciuto ed un marito che, avendo conosciuto lei, è inconsolabile.

L’annuncio social del sindaco Sarnataro

A dare la terribile notizia era stato lo stesso sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, attraverso i suoi canali social: “È forte il dolore che ha colpito la nostra comunità e la famiglia Romano.

Cristina ci ha lasciati prematuramente. L’amministrazione comunale si stringe al dolore dei familiari, con un pensiero speciale per la piccola che, fortunatamente è salva”.