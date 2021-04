Cristina Plevani, come vive dopo 20 anni dal Grande Fratello: la prima vincitrice si racconta

Com'è cambiata la vita della vincitrice del primo Grande Fratello

La prima edizione italiana del Grande Fratello e la prima vincitrice del reality show, Cristina Plevani, verranno ricordati sempre, almeno da chi negli anni ’90 era già adulto.

La ex bagnina di Iseo aveva 28 anni e da poco aveva perso entrambi i genitori quando aveva fatto il provino per entrare nella casa più spiata d’italia. Lì ha avuto anche un flirt con Pietro Taricone, oltre alla vincita di 150 milioni di lire.

Cristina in tv dopo il Grande Fratello

Dopo la vittoria del Gf nel 2000, Cristina è stata ospite di molti programmi televisivi, così come molti dei suoi “colleghi” di allora come Marina La Rosa e su tutti, l’indimenticato Pietro Taricone…

La Plevani fu invitata a partecipare anche a Uomini e Donne, come tronista, ma presto ha abbandonato il mondo dello spettacolo.

Cosa fa oggi Cristina Plevani

La ex bagnina vive a Iseo, dove si dedica alle sue passioni per lo sport e per gli animali. Non ha più i capelli biondi e ricci come quando esordì in televisione, ma sfoggia un caschetto castano. Il suo fisico asciutto e allenato è sempre atletico e tatuato come allora e di lavoro Cristina fa la cassiera part-time vicino casa e l’insegnante di fitness e nuoto come secondo lavoro.