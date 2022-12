Cristina Porta accusa l'ex Luca Onestini: "Cose gravi, ho le prove"

Cristina Porta, ultima ex fidanzata di Luca Onestini, gli ha lanciato pesanti accuse.

Nel corso di un programma spagnolo, ha sostenuto che tra loro sono successe “cose gravi” e, anche se non l’ha denunciato, ha le prove di quanto dice.

Ospite di un programma spagnolo, Cristina Porta ha lanciato accuse parecchio pesanti a Luca Onestini. I due si sono conosciuti nel corso di Spagna Secret Story, reality vinto proprio dal concorrente del GF Vip 7. La passione è esplosa in un lampo, ma appena i riflettori si sono spenti è arrivato l’addio.

Ad oggi, Cristina ha ancora il dente avvelenato. Non a caso, ha parlato malissimo di lui, arrivando a scontrarsi con Gianmarco Onestini, anche lui ospite del format spagnolo.

Porta ha raccontato:

“Sono successe cose molto gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove. (…) Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto”.