Cristina Scuccia accusata di essere troppo sensuale: la polemica social

L’ex suora di The Voice of Italy Cristina Scuccia è stata presa di mira dagli haters a causa del suo ultimo video musicale per il brano La Felicità è una direzione.

Cristina Scuccia: le critiche social

L’ex suora Cristina Scuccia ha deciso di dire addio alla sua vita in convento e oggi lavora come cameriera in Spagna. Lei stessa ha parlato della sua nuova vita in più di un’intervista tv, ma nonostante questo è stata comunque travolta dalle critiche per l’uscita del suo nuovo videoclip del brano La Felicità è una direzione, dove secondo gli haters sarebbe “troppo sexy”. Lei stessa ha replicato ai commenti di questo tenore affermando: “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?”, e ancora: “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”.

Cristina Scuccia ha manifestato la volontà di andare avanti per la propria strada nonostante in molti l’abbiano accusata di essere alla ricerca di un successo “facile” a causa della sua partecipazione a The Voice of Italy. Secondo indiscrezioni l’ex suora sarà anche tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e la questione non ha mancato ovviamente di sollevare numerose polemiche in rete.