Cristina Scuccia: i motivi per cui è fuori da Tale e Quale Show

Cristina Scuccia, spuntano i motivi per cui è fuori da Tale e Quale Show: assurde imposizioni alla produzione del talent.

Come sappiamo ormai da settimane, Cristina Scuccia è fuori da Tale e Quale Show. L’ex suora era stata annunciata nel cast dallo stesso Carlo Conti, poi è successo qualcosa che ha costretto la produzione del talent a metterla alla porta. Nelle ultime ore sono saltati fuori i motivi per cui la Rai ha stracciato il suo contratto.

Qualche settimana fa, Carlo Conti aveva annunciato i concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2023. Il conduttore aveva scelto: Pamela Prati, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Maria Teresa Ruta e Cristina Scuccia. Quest’ultima, poi, è stata fatta fuori senza alcuna spiegazione al pubblico. Secondo TvBlog sono sorti problemi economici, ma adesso il settimanale DiPiù ha svelato diversi motivi in più.

Cristina Scuccia: i paletti imposti a Tale e Quale Show

Stando a quanto sostiene il settimanale, Cristina Scuccia è stata fatta fuori da Tale e Quale Show per diversi motivi. Oltre al mancato accordo sulle condizioni economiche, l’ex suora avrebbe imposto allo staff di Carlo Conti alcuni paletti che non sono stati affatto graditi. Innanzitutto, avrebbe chiesto di non interpretare personaggi trasgressivi, rifiutando anche di cantare alcuni tipi di canzoni.

Cristina Scuccia al Grande Fratello?

Considerando che Cristina Scuccia è fuori da Tale e Quale Show, potrebbe diventare concorrente del Grande Fratello? Secondo alcune indiscrezioni, l’ex suora dovrebbe entrare in gioco con un frate.