Cristina Scuccia, il rapporto con gli uomini: "Non ho mai fatto l'amore"

Prima di partire per l’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha parlato del suo rapporto con gli uomini. A quanto pare, l’ex suora è ancora vergine.

Cristina Scuccia, ospite di Verissimo, si è messa a nudo. Prima di diventare concorrente dell’Isola dei Famosi, l’ex suora ha voluto parlare di alcuni aspetti privati della sua vita. Innanzitutto, ha chiarito di essere ancora vergine. A quanto pare, il suo primo colpo di fulmine è stato per il Signore e non per gli uomini.

La Scuccia ha dichiarato:

Dopo che ha lasciato la vita religiosa, Cristina ha incontrato qualche uomo che le ha fatto perdere la testa? Qualcuno sì, ma non è arrivata al punto di fare l’amore.

Cristina Scuccia ha ammesso di aver baciato qualcuno. Ha dichiarato:

“Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova. Avrò avuto 12 o 13 anni. Non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me, mi faceva tantissimi regali. Alla fine però sono stata onesta e gli ho detto: ‘Guarda, questa storia non può continuare. Non me la sento di prenderti in giro‘. Altre volte mi è capitato di perdere un po’ la testa per qualcuno, mi sono presa qualche cotta ma niente di più”.