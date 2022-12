Cristina Scuccia non è l’unica ad aver rinunciato alla vita consacrata per diventare poi un noto personaggio del mondo televisivo e in queste ore l’ex suora ha ricevuto un avvertimento da un personaggio che, come lei, ha fatto la stessa scelta.

Cristina Scuccia: l’avvertimento

Giuseppe Cionfoli, ex frate francescano diventato poi un noto cantante, ha voluto lanciare un avvertimento a Cristina Scuccia, l’ex suora orsolina che, dopo la vittoria a The Voice, ha deciso di dire addio alla vita consacrata per cercare la sua strada in Spagna, dove lavora come cameriera. L’ex frate ha dichiarato che Cristina Scuccia dovrà fare sempre i conti con l’ingombrante ombra del suo passato che, suo malgrado, non la lascerà mai:

“Quello che sei stata ti accompagnerà ancora per molto ma stavolta non sarà più l’alleata che ti ha portato al successo, bensì un’ombra ingombrante con la quale dovrai fare i conti.

Voglio dirti che sarà molto difficile, per te, liberarti della suora che sei stata. Ora di sicuro sarai attratta dalla novità, ma quando le luci dei riflettori e la curiosità del momento si spegneranno, sentirai il peso della tua scelta, perché non basta indossare un abito rosso elegante, avere i capelli lunghi e truccarsi per svestirsi di ciò che sei stata. Senza il tuo abito da suora probabilmente non avresti vinto The Voice”, ha dichiarato l’ex frate ammettendo a sua volta che, una volta incontrata la donna che sarebbe poi diventata sua moglie, avrebbe avuto difficoltà ad abbracciarla o a baciarla in pubblico.

Suor Cristina replicherà alle sue parole?

Per il momento l’ex suora ha svelato di aver provato imbarazzo nel mostrarsi in abiti comuni e ha svelato che la sua decisione sarebbe avvenuta dopo un momento di crisi da lei vissuto nel 2020.