Cristina Scuccia, l'ex fidanzato Lucio: "Non mi interessa se parla di me"

Concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia ha parlato dell’ex fidanzato Lucio Arcadipane. L’uomo, raggiunto dal settimanale DiPiù, ha dichiarato che non è più interessato alle parole che escono dalla bocca dell’ex religiosa.

Cristina Scuccia: parla l’ex fidanzato Lucio Arcadipane

Cristina Scuccia, nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, ha parlato dell’ex fidanzato Lucio Arcadipane. Oltre ad aver fatto una specie di coming out, rivelando che non è interessata al sesso del partner ma solo all’amore che può provare, ha raccontato la sua prima esperienza sentimentale con Lucio: “Quando dovevo uscire con lui per me era un impegno, preferivo fare altro“. Arcadipane, intervistato dal settimanale DiPiù, ha replicato alle sue parole.

Le dichiarazioni di Lucio Arcadipane

L’ex fidanzato di Cristina ha dichiarato:

“Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”.

Lucio non sembra disposto a parlare della Scuccia. Il loro rapporto appartiene al passato e, a quanto pare, è bello che sepolto.

Cristina e l’ex fidanzato Lucio: cosa è successo tra loro?

Considerando che quando Cristina partecipò a The Voice Lucio aveva speso belle parole per lei, la domanda sorge spontanea: cosa è successo tra loro? All’epoca, Arcadipane aveva dichiarato: