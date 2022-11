Cristina Scuccia non è più suora: la Madre Superiora rompe il silenzio

Cristina Scuccia, conosciuta dal pubblico tv per la sua partecipazione a The Voice, ha fatto sapere di aver rinunciato ai voti e di non essere più una suora.

La questione è stata commentata dalla Madre Superiora delle suore orsoline della Sacra Famiglia, di cui l’ex suora ha fatto parte.

Suor Cristina: la madre superiora

Ospite a Verissimo Suor Cristina di The Voice ha sorpreso tutti annunciando di aver rinunciato ai voti e di aver ripreso a vivere la sua vita come una persona qualsiasi. Il commento delle suore del suo convento sulla questione ha fatto pensare ai fan che il suo addio alla vita da suora avesse creato qualche dissapore, mentre la Madre Superiora ha smentito con fermezza la questione, confermando quanto affermato da Cristina Scuccia a Verissimo:

“Mi dispiace molto che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina.

Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera“, ha dichiarato la Madre Superiora delle Orsoline, Carmela Distefano.

A Verissimo Cristina Scuccia ha rivelato che dopo aver detto addio alla vita consacrata si sarebbe trasferita in Spagna, dove lavorerebbe come cameriera.