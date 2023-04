Cristina Scuccia prima dell'Isola dei Famosi: il vero motivo del suo addio al convento

In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia, ex suora e talento di The Voice of Italy, ha rotto il silenzio sui motivi che l’hanno condotta a dire addio alla vita religiosa.

Cristina Scuccia: l’addio al convento

Nel 2020, durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus, Cristina Scuccia ha vissuto un periodo di crisi interiore che è culminato con la sua decisione di dire addio ai voti e alla vita da religiosa. A seguire l’ex suora si è trasferita in Spagna, dove ha iniziato a lavorare come cameriera, e presto sarà nel cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nelle sue interviste a seguito del suo cambio vita Cristina Scuccia ha più volte parlato dei motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione e di recente ha anche confessato quali sarebbero state le sue paure relative a questa scelta.

“Ascoltare storie diverse dalla mia è stata sempre una grande ricchezza per me, almeno in questi anni. In questi anni ho avuto l’opportunità di confrontarmi con realtà molto lontane dalla mia, che vivevo in un contesto religioso. Mi ha spinto verso il cambiamento il desiderio di voler crescere ancora. Per molto tempo sono stata intrappolata nella paura di deludere. Però poi ho capito che stavo deludendo solo me stessa”, ha confessato l’ex suora, che di recente ha replicato ad alcune delle critiche nei suoi confronti.