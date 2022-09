Cristoforetti diventa comandante dell’Iss, prima donna europea

Milano, 14 set. (askanews) – L’astronauta italiana dell’Esa Samantha Cristoforetti diventa comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss). È la prima donna europea nella storia a ricoprire il ruolo, quinta astronauta dell’Esa, seconda italiana dopo Luca Parmitano.

“Sono onorata della mia nomina a comandante – ha dichiarato Cristoforetti – e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace”.

La nomina sarà ufficiale a partire dal 28 settembre con una cerimonia durante la quale avverrà il passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante Oleg Artemyev.

Samantha Cristoforetti è alla sua seconda missione spaziale, Minerva, iniziata nell’aprile 2022, durante la quale sta anche eseguendo diversi esperimenti scientifici dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).