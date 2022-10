Cristoforetti: investire nello Spazio per stare tutti meglio

Milano, 18 ott. (askanews) – “Investire in competenze spaziali è un investimento in capacità tecnologiche, capacità di innovazione, capacità di tenere i talenti e di incoraggiare i giovani uomini e le giovani donne a perseguire carriere in ambiti scientifici e tecnologici, son cose che sembrano molto astratte ma poi vuol dire crescita economica, benessere, capacità di stare tutti meglio”. Così l’astronauta Esa Samantha Cristoforetti, da Colonia, dove ha parlato alla stampa al ritorno da sei mesi nello Spazio con la missione Minerva, alla presenza in collegamento dei vertici Asi.