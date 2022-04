Cristoforetti: Iss mai in discussione, amici coi colleghi russi

Milano, 11 apr. (askanews) – “Al di là di dichiarazioni o notizie colorite che si leggono sui social, nessun membro o partner della Iss (ndr stazione spaziale internazionale) ha mai messo in discussione la continuazione della Stazione spaziale internazionale”. Lo ha detto l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti pronta a tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale con la sua seconda missione “Minerva”, la cui partenza è prevista il 21 aprile.

“È un programma davvero integrato, dove a tutti i livelli ci sono team congiunti che quotidianamente si riuniscono in videoconferenze per mandare avanti le operazioni della Iss e questo lavoro congiunto non si è mai fermato nemmeno per un secondo, per tranquillizzare chi ha sentito queste notizie colorite e si preoccupa in qualche modo della sicurezza mia o dell’equipaggio, lo spirito con cui affrontiamo questa missione a livello di relazioni con l’equipaggio, è un continuo spirito di amicizia e lavorare insieme con buona volontà e atteggiamento positivo, siamo amici con colleghi americani, con i nostri colleghi russi”.