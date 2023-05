Critica la Russia in Ucraina, a processo l'ex sindaco di Ekaterinburg

Ekaterinburg (Russia), 10 mag. (askanews) – Amico del dissidente Navalny e popolare ex sindaco di Ekaterinburg, negli Urali russi, Yevgeny Roizman dice di non farsi “illusioni” nel processo in corso contro di lui che lo vede accusato di avere gettato “discredito” sull’esercito russo in Ucraina. Roizman, 60 anni, tra le ultime figure importanti dell’opposizione in Russia non finite dietro le sbarre, rischia fino cinque anni di prigione.

In queste immagini è fuori dalla corte di Oktyabrsky, nella città di Ekaterinburg, assieme alla moglie:

“Capisco tutto, c’è l’ufficio del procuratore, e la corte, i difensori, e io – siamo tutti nella stessa situazione – ognuno capisce che non c’è niente per cui io possa venire giudicato. Pertanto puoi solamente attraversare tutto ciò e aspettare. Stare così. Non mi faccio illusioni”.