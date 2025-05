Critiche da destra alla neosindaca di Merano sulla fascia tricolore

Roma, 20 mag. (askanews) – Il gesto non è passato inosservato ed è stato interpretato in modi opposti. La neo-sindaca di Merano (provincia di Bolzano), Katharina Zeller, esponente del gruppo linguistico tedesco della Suedtiroler Volkspartei (Svp), appoggiata anche da Pd e M5S, alla cerimonia di insediamento con il primo cittadino uscente Dario Dal Medico, si è levata la fascia tricolore durante la foto di rito.

Il video di TG 33 Alto Adige è diventato virale.

Zeller – avvocata e figlia d’arte, ovvero dell’ex senatore Svp Karl Zeller e dell’attuale senatrice Svp Julia Unterberger – dopo una consiliatura da vice-sindaca ha ottenuto il 57,4% dei voti al ballottaggio facendo riconquistare alla sinistra il Comune che era passato alla “destra italiana” con Dario Dal Medico, civico di centrodestra, a questa elezione rimasto fermo al 42,6%.

La prima donna sindaca di Merano, ha poi chiarito il suo gesto con un post su Instagram, in cui ha precisato: “La mia reazione nel rimuovere la fascia tricolore subito dopo che mi era stata posta sulle spalle non deve in alcun modo essere interpretata come un gesto di disprezzo verso i simboli della Repubblica. Indosserò la fascia con il massimo rispetto in tutte le circostanze previste dal protocollo istituzionale, come sempre fatto anche dai miei predecessori di lingua tedesca”.

La pioggia di critiche è arrivata soprattutto da destra, da esponenti di Fratelli d’Italia o di Forza Italia, mentre il suo partito l’ha difesa e in molti hanno affermato che secondo la legge regionale durante l’insediamento è sufficiente l’uso del Medaglione.