Croazia, pullman polacco ribaltato: 11 morti

Il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 6 agosto, su un’autostrada a Nord di Zagabria, che ha coinvolto un pullman polacco, è salito ad almeno 11 vittime.

A riportare la notizia i portali di informazione croati, ma per il momento il dato non è ancora stato confermato da fonti ufficiali. Il numero di feriti gravi è 25, mentre altri 9 passeggeri avrebbero riportato delle ferite più lievi. Si tratta di uno degli incidenti più gravi avvenuto recentemente in Croazia.