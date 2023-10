La Croce Rossa italiana ha denunciato la situazione a Gaza che, colpita dai pesanti attacchi di Israele, minaccia di diventare presto ingestibile.

Croce Rossa, la situazione a Gaza peggiora con gli attacchi di Israele

Il direttore regionale del Comitato internazionale della Croce Rossa per il Vicino e Medio Oriente, Fabrizio Carboni, ha espresso preoccupazione per la sorte di Gaza. Secondo Carboni, infatti, la situazione umanitaria nella Striscia diventerà preso ingestibile.

“Non si possono prendere di mira i civili, non si può assediare un territorio, non si possono prendere ostaggi, nulla giustifica queste cose”, ha denunciato il direttore regionale. A corredo delle sue dichiarazioni, Carboni ha anche segnalato che il CICR è pronto a svolgere il ruolo di intermediario e negoziare per il rilascio degli ostaggi israeliani. Ma, ha aggiunto, “assediare un’area come Gaza dove vivono due milioni di persone che hanno già conosciuto molti episodi di violenza, non è accettabile“.

Infine, il direttore regionale ha anche affermato che è urgente trovare un modo di rifornire la Striscia i cui abitanti, per sopravvivere, sono fortemente dipendenti dall’esterno per quanto riguarda la sopravvivenza e la ricezione di aiuti umanitari.

Blackout e ospedali a rischio

Sempre nella giornata di giovedì 12 ottobre, il Comitato internazionale della Croce Rossa, stando a quanto riportato dalla Cnn, ha lanciato l’allarme sugli ospedali di Gaza che “rischiano di trasformarsi in obitori” a causa della perdita di energia elettrica provocata dai bombardamenti israeliani.

Il CICR ha denunciato il rapido aggravarsi della crisi umanitaria: situazione confermata dalle testimonianze delle agenzie umanitarie e dei funzionari sanitari che hanno riferito di centinaia di migliaia di cittadini sfollati per via della mancanza di cibo, acqua ed elettricità. A essere messi alle strette sono soprattutto gli edifici che ospitano strutture mediche.

“Quando Gaza perde l’elettricità, gli ospedali perdono la corrente, mettendo a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani sotto ossigeno”, ha segnalato. “In qualità di intermediario neutrale, siamo pronti a condurre visite umanitarie, a facilitare la comunicazione tra gli ostaggi e i familiari e ad agevolare un eventuale rilascio”, ha rimarcato.