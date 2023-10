Croce Rossa: la situazione a Gaza sarà presto ingestibile

Roma, 12 ott. (askanews) – La situazione umanitaria a Gaza sarà ben presto ingestibile, avverte Fabrizio Carboni, direttore regionale del Comitato internazionale della Croce Rossa per il Vicino e Medio Oriente. “Non si possono prendere di mira i civili, non si può assediare un territorio, non si possono prendere ostaggi, nulla giustifica queste cose” ha detto Carboni, segnalando che il CICR è pronto ad agire da intermediario per il rilascio degli ostaggi israeliani ma che “Assediare un’area come Gaza dove vivono due milioni di persone che hanno già conosciuto molti episodi di violenza, non è accettabile”. È urgente, ha aggiunto, trovare un modo di rifornire la Striscia, pesantemente dipendente sugli aiuti umanitari per la sopravvivenza.