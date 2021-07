Crociere, presentata Costa Firenze ispirata al Rinascimento

Savona, 2 lug. (askanews) – È ispirata alla bellezza del

Rinascimento fiorentino la nuova nave Costa Firenze di Costa Crociere, progettata e costruita da Fincantieri nei cantieri di Marghera. Partirà il 4 luglio per la sua crociera inaugurale ed è stata presentata in anteprima nel porto di Savona, alla presenza del sindaco della città toscana Dario Nardella.

“Costa Firenze è una nave dedicata al Rinascimento ed è anche la nave della rinascita perché è la prima grande nave che viene presentata dopo la crisi del Covid.

Quindi è un grandissimo segnale di rinascita, di fiducia e di ottimismo e questo mi rende particolarmente felice perché può essere anche l’occasione per un’ulteriore promozione culturale e turistica della città di Firenze”.

La presentazione è stata l’occasione per parlare del settore crocieristico, fortemente colpito dalla pandemia. Il direttore

generale di Costa Crociere, Mario Zanetti.

“Abbiamo un inverno che farà da ponte ad un’estate 2022 in cui riteniamo si possa tornare ad una normalità o comunque molto vicini, per poi arrivare come anno pieno ad un 2023 di ritorno al periodo pre Covid”, ha affermato.

Per suggellare il legame con la città toscana è stato annunciato una collaborazione per la promozione turistica di Firenze, il cui primo atto sarà il contributo da parte di Costa al restauro di 33 targhe dantesche, nel 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.