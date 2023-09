Crolla muro durante lavori, morto operaio nel viterbese

Roma, 5 set. (Adnkronos) - E' morto nella notte l'operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri a Corchiano, nel viterbese. L'uomo, insieme a un altro operaio, stava effettuando lavori in una palazzina di case popolari quando una parte della par...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – E' morto nella notte l'operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri a Corchiano, nel viterbese. L'uomo, insieme a un altro operaio, stava effettuando lavori in una palazzina di case popolari quando una parte della parete ha ceduto travolgendo entrambi. Apparso subito in gravi condizioni, il 54enne è morto in ospedale mentre l'altro operaio ha riportato solo lievi ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri.