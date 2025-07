Torre del Greco (Na), 3 lug. (askanews) – Esplosione e crollo parziale di una palazzina a Torre del Greco, nel napoletano: estratto dalle macerie dai vigili del fuoco un sessantenne affidato alle cure del personale sanitario. Squadre al lavoro dalle 12.45, in corso le ricerche per escludere la presenza di altre persone coinvolte e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.