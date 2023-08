L'inflazione dilaga in Russia che scatena gli attacchi anche ai confini dell'Europa. Ecco cosa sta accadendo.

Mentre le agenzie di stampa controllate dal regime continuano a esaltare l’economia russa, la Banca centrale di Mosca va nel panico più totale, annunciando un aumentato del tasso di interesse. Infatti, il rublo sta crollando, sfondando la barriera psicologica dei 100 rubli a dollaro, e 110 a euro. Il costo della vita sta aumentando vertiginosamente.

Nel frattempo la visita al fronte di Zelensky è una strigliata per l’Occidente; il presidente ucraino chiede missili a lunga gittata per fermare l’escalation di violenze ordinate dal regime di Putin.

Crolla il rublo: come sta andando l’economia russa?

Le sanzioni e l’isolamento della Russia dai mercati occidentali stanno generando primi, timidi e insperati effetti, in parte contenuti dalla posizione cauta, ma complice della Cina, e dall’assalto all’Africa del Dragone Rosso e del Cremlino. Eppure alla Banca centrale della Federazione Russa si è scatenato il panico, perché la moneta di Mosca sta colando a picco. Tanto è vero che in una riunione d’emergenza i vertici hanno deciso di aumentare il tasso di interesse, portandolo dal 12 all’8,5%.

“Questa decisione è stata presa per limitare i rischi per la stabilità dei prezzi”, fanno sapere. In realtà il crollo del rublo ha mandato nel panico la presidente della Banca centrale Elvira Nabiullina, da sempre scettica sulle politiche monetarie decise al Cremlino e sugli effetti dell’aggressione contro Kiev.

Oggi, critiche contro l’istituto guidato da Nabiullina sono arrivate anche da Maxim Oreshkin, consigliere economico del presidente Vladimir Putin. “La causa principale dell’indebolimento del rublo e dell’accelerazione dell’inflazione è una politica monetaria morbida. Un rublo debole complica la trasformazione strutturale dell’economia e ha un effetto negativo sul reddito reale della popolazione”.

È evidente che l’inflazione, quindi l’aumento del costo della vita, abbia innescato una spirale negativa sull’economia reale dei russi. Dall’inizio del 2023 la moneta russa si è indebolita del 25%.

La visita di Zelensky ai soldati ucraini

La furia di Mosca non si arrende neppure nella giornata di Ferragosto. La crisi monetaria e la controffensiva stanno scatenando reazioni scomposte, come il raid ai confini con la Polonia che ha ucciso tre dipendenti dell’azienda svedese Skf.

Il presidente ucraino Zelensky è riapparso al fronte nel Donetz, nell’area di Soledar, vicino Bakhmut dove si è registrata un’importante avanzata dell’esercito di Kiev impegnato nella controffensiva.

I russi continuano a bersagliare disperatamente, mentre Zelensky chiede all’Occidente più armi e missili a lunga gittata per fermare l’escalation di violenze. L’ultimo raid russo ha ucciso 7 civili, tra cui un neonato.