La squadra era impegnata in zona tetto per dei lavori sul bonus 110%, crolla un ponteggio a Rivoli: tre operai in condizioni serie, uno è molto grave

Crolla un ponteggio a Rivoli: tre operai in condizioni serie, uno è molto grave dopo un drammatico incidente edilizio sul lavoro è avvenuto alle 10 del mattino in via Carrù. Le prime notizie davano addirittura il decesso di uno dei tre feriti ma allo stato non ci sono elementi per accreditare la lettura funesta.

I due operai sono classe 1984 e 1974, mentre il geometra è del 1973. Il dato storico è che un gruppo di operai ed un tecnico geometra sono rimasti feriti questa mattina, 5 ottobre, nel crollo di un ponteggio in via Carrù, a Rivoli.

Crolla ponteggio, tre operai in condizioni serie

Di essi tre sono stati soccorsi con immediatezza dopo un brutto volo e sono stati ricoverati in codice rosso; uno di essi è in condizioni molto gravi.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Rivoli e degli ispettori dello Spresal, unici ad avere mansioni di Pg in casi del genere ed in coordinamento con la Procura.

Un volo terribile lungo sei piani

Il sinistro si è verificato all’altezza del civico 6 quando all’improvviso ha ceduto un’impalcatura. sulla quale “vi erano due operai e un geometra”. Torino Today spiega anche che a scopo precauzionale è stata “evacuata la scuola materna vicina al palazzo”.

Il volo è stato tremendo e lo stabile ingabbiato dall’impalcatura è alto sei piani. Pare che la squadra fosse impegnata in lavori elativi al bonus 110% e che fosse in fase di completamento la cappottatura del tetto. Dei feriti due sono stati trasportati all’ospedale di Rivoli e Orbassano, il terzo è stato rianimato sul posto ed è stato trasportato al CTO di Torino.