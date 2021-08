Crolla una palazzina a Torino, morto un bambino di 4 anni

Milano, 24 ago. (askanews) – Un bambino di 4 anni è morto nel crollo di una palazzina di due piani a Torino. Nelle immagini il momento del recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco. Nonostante le cure mediche immediate non c’è stato niente da fare. Era l’ultimo disperso accertato sotto le macerie da dove sono state salvate 3 persone, due adulti, un uomo e una donna, madre del bambino, e un ragazzo, portati in codice rosso in ospedale.

Le operazioni di soccorso proseguono alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte che non risultano ufficialmente.

L’edificio, in strada del Bramafame, ha in parte ceduto poco prima delle 9 del mattino dopo un’esplosione le cui cause sono da imputare secondo i primi accertamenti ad una fuga di gas.