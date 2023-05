Paura nella galleria di Fiumelatte, sulla Sp72 tra Varenna e Liurna: è crollata una volta, ma non c’è nessun ferito. Chiuse strade e ferrovie.

Paura sulla Sp72: è crollata una volta della galleria

Attimi di paura lungo la Strada provinciale 72, nel tunnel di Fiumelatte, nel tratto compreso tra Varenna e Lierna. Infatti, intorno alle ore 10:00 di questa mattina -venerdì 19 maggio – una volta ha ceduto ed è crollata al suolo.

Per fortuna, stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero persone ferite, né danni a veicoli in transito. Nessun mezzo si trovava infatti nella galleria al momento dell’incidente.

Chiusa la strada e il tratto di ferrovia

Ad aver danneggiato la galleria è stata una grossa frana che ha sfondato la volta del tunnel stradale e della galleria ferroviaria limitrofa. Allertati i Vigili del fuoco di Lecco e Bellano, e la Protezione civile: la strada è stata chiusa per consentire le verifiche strutturali e la messa in sicurezza della tratta. Al momento, sono ancora bloccati il transito di auto e treni.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Saf speleo alpino fluviali, per le verifiche in zona impervia, e un elicottero dei Vigili del fuoco “Drago” per il sorvolo dall’alto. Le operazioni sono ancora in corso.