Crollata una palazzina che ospitava un centro d'accoglienza nel Viterbese

Viterbo, 11 nov. (askanews) – C’è stata un’esplosione nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 novembre 2023 nel centro di accoglienza per migranti “Ospita” di San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. Secondo l’ultimo bilancio dei soccorritori le persone coinvolte sarebbero almeno 31 di cui diversi bambini, tra i feriti alcuni sono in gravi condizioni.

Immediati i soccorsi con Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze che, in poche ore, hanno messo in sicurezza la struttura e portato tutti gli occupanti in ospedale per accertamenti.

Ancora ignote, per ora, le cause dell’incidente che ha causato il crollo della palazzina, in cui erano alloggiati alcuni nuclei familiari di richiedenti asilo.

Il prefetto di Viterbo Antonio Cananà ha convocato una riunione d’emergenza per fare luce su quanto accaduto mentre la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per “Disastro Colposo”.