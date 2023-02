Crollato il Ponte dei Diavoli di Vietri sul Mare a causa del forte vento

Il ponte medievale è stato distrutto dal maltempo. Comune e soprintendenza stavano studiando delle strategie per la sua tutela.

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023, è quasi interamente crollato lo storico ponte medievale della frazione di Marina di Vietri sul Mare (Salerno), conosciuto come Ponte dei Diavoli, a causa del forte vento.

Erano allo studio delle strategie per la tutela del Ponte dei Diavoli di Vietri sul Mare

Durante una riunione tra il soprintendente ABAP (archeologia, belle arti e paesaggio) di Salerno, Raffaella Bonaudo, i funzionari della soprintendenza, Silvia Pacifico e Antonio Falchi, i rappresentanti dell’ufficio tecnico comunale e il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, sono state identificate le possibili cause del crollo.

Comune e soprintendenza stavano definendo delle strategie condivise per la tutela del ponte, del quale era innanzitutto necessario chiarire la proprietà, già diffidata dal comune per provvedere alla messa in sicurezza della struttura.

Sarà necessario recuperare e restaurare il bene crollato

Durante l’incontro è emersa la volontà di tutti di mettere immediatamente in sicurezza la parte dell’opera non interessata dal crollo. Successivamente bisognerà inoltre procedere con il recupero e il restauro filologico del bene crollato

Secondo le indicazioni della soprintendenza, il comune procederà anche in danno ai proprietari dei terreni. Verranno al contempo avviate le procedure tecnico-amministrativo per le fasi successive.

