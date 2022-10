Strage sul fiume Machchhu e crollo del ponte in India, sale a 120 il bilancio delle vittime mentre 130 persone sono state tratte in salvo finora

Una strage senza fine, per il crollo del ponte in India sale il bilancio delle vittime: sono diventate 141 ed in poche ore i morti nel disastro sono raddoppiati mentre il governo parla di nuovi ritrovamenti. Il numero dei morti nel crollo del gigantesco ponte fluviale sul fiume Machchhu è dunque salito ad almeno 120 persone.

Crollo del ponte in India: finora 120 vittime

Tutto era successo quando il ponte pedonale sospeso che attraversava un fiume nello stato occidentale del Gujarat è collassato nelle acque. Un funzionario di polizia, P. Dekavadiya, capo della polizia della città di Morbi, ha detto: “Finora abbiamo recuperato 141 corpi”. E ancora: È probabile che il bilancio continui a salire mentre le operazioni di ricerca continuano”.

In 500 sulla struttura per una festa religiosa

Secondo una stima delle autorità circa 500 persone, tra cui donne e bambini, stavano celebrando una festa religiosa esattamente “sopra e intorno al ponte”. Ad un certo punto però i cavi che lo sostenevano hanno ceduto. Fonti della polizia spiegano che più di 130 persone sono state salvate. Il ponte si trova a circa 200 chilometri a ovest di Ahmedabad, la città principale del Gujarat: è un’opera che risale all’epoca coloniale britannica ed era appena stato riaperto al pubblico dopo mesi di lavori.