Crollo della stazione di Novi Sad: arrestati sei responsabili

Sei persone sono state arrestate in Serbia, tra cui l’ex ministro Tomislav Momirović, in relazione al tragico crollo della tettoia della stazione di Novi Sad. Questo disastro, avvenuto lo scorso novembre, ha causato la morte di 16 persone e ha scatenato un’ondata di indignazione pubblica che ha attraversato il Paese, portando a proteste prolungate contro il governo del presidente Vučić.

Ma cosa è andato storto?

Il crollo della stazione di Novi Sad

Il 21 novembre 2022, durante le operazioni di ristrutturazione, la tettoia della stazione di Novi Sad è crollata, causando un numero tragico di vittime. Questo incidente ha messo in luce le gravi problematiche di sicurezza e la corruzione che affliggono le istituzioni serbe. Le autorità hanno reagito prontamente avviando un’indagine per comprendere le cause del disastro e la gestione dei fondi pubblici destinati ai lavori di ristrutturazione. Ci si chiede, quindi, se queste indagini porteranno a delle conseguenze reali.

Il crollo non ha rappresentato solo una tragedia umana, ma è diventato anche un simbolo della corruzione sistemica che caratterizza il governo attuale. Le manifestazioni di protesta si sono moltiplicate, attirando centinaia di migliaia di cittadini nelle piazze di Novi Sad e Belgrado, che chiedono responsabilità e giustizia per le vittime. È evidente che il popolo serbo non si fermerà finché non avrà risposte.

Le indagini e gli arresti

Le indagini hanno svelato che i lavori di ristrutturazione della stazione erano stati affidati a due aziende cinesi, con costi gonfiati per un totale di quasi 100 milioni di euro. Gli arrestati sono accusati di aver sottratto fondi pubblici e di aver compromesso la sicurezza dei lavori per ottenere profitti illeciti. Ma ci si chiede: chi altro è coinvolto in questo scandalo?

Secondo le autorità, ci sono forti indizi che suggeriscono la complicità di figure di alto profilo nel governo. Questa settimana, l’Unità per la lotta alla corruzione ha condotto una serie di operazioni che hanno portato all’arresto di sei persone, tra cui Momirović. A un mese dalla tragedia, già 11 indagati erano stati arrestati, tra cui l’ex ministro Goran Vesić. Questo dimostra l’ampiezza del coinvolgimento nelle pratiche corruttive.

Reazioni e conseguenze

Le reazioni pubbliche sono state forti e immediate. Le famiglie delle vittime hanno chiesto giustizia e trasparenza, mentre le manifestazioni continuano a crescere in intensità. Questi arresti sono visti come un passo importante, ma molti cittadini esigono che le indagini non si fermino qui.

Il governo di Vučić, nel tentativo di difendersi dalle accuse, promette riforme e maggiore trasparenza. Tuttavia, il clima di sfiducia rimane alto, e le proteste rappresentano una sfida significativa per l’attuale amministrazione. La situazione è in continua evoluzione, e le autorità promettono di fare chiarezza sui fatti accaduti, mentre il popolo serbo attende risposte concrete. La domanda è: cosa accadrà nei prossimi giorni?