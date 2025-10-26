Crollo di un palazzo a Milano: il bilancio delle vittime continua a salire

Milano, 26 ottobre 2025 – Un edificio di sei piani è crollato intorno alle 15:30 nel centro di Milano, causando almeno cinque morti e quindici feriti. La causa del crollo è ancora sconosciuta, ma le autorità sospettano problemi strutturali.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Sul posto i nostri inviati confermano che i vigili del fuoco stanno ancora cercando di estrarre persone intrappolate tra le macerie.

Il sindaco di Milano, Marco Rossi, ha dichiarato: “Siamo devastati. Faremo tutto il possibile per supportare le famiglie colpite”.

Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima che l’edificio crollasse. “Era come un terremoto”, ha commentato un residente della zona.

Le forze dell’ordine hanno evacuato le aree circostanti per garantire la sicurezza dei passanti e facilitare le operazioni di soccorso.

Le prime indagini sono già iniziate. Gli esperti stanno esaminando la struttura per identificare eventuali violazioni delle normative edilizie.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. I soccorritori continuano a lavorare nel tentativo di recuperare eventuali sopravvissuti.

La Protezione Civile ha attivato un centro di emergenza per assistere le famiglie delle vittime.