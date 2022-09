Crollo di una palazzina nel sisma di Amatrice, assolto l’ex sindaco Pirozzi

L'immobile era stato sgomberato già dopo i fatti de L'Aquila, crollo di una palazzina nel sisma di Amatrice, assolto l'ex sindaco cittadino Sergio Pirozzi

In merito a quell’orribile crollo di una palazzina durante il sisma di Amatrice è stato assolto l’ex sindaco della cittadina Sergio Pirozzi: l’amministratore sceso poi in politica con “Lo Scarpone” era stato rinviato a giudizio con altri 5 indagati per omicidio e disastro colposo nel terremoto del 2016.

Sergio Pirozzi è invece uscito assolto nel processo a Rieti in merito allo specifico episodio del crollo di una delle palazzine di Piazza Sagnotti.

Crollo di una palazzina, assolto Pirozzi

In quel disastro morirono 7 persone ed assieme allo stesso Pirozzi sono stati assolti gli altri 5 imputati. Tra essi, come spiega AdnKronos, “l’allora direttore dei lavori Ivo Carloni e l’allora capo dei vigili urbani Gianfranco Salvatore, nel frattempo deceduto”.

Su di loro gravavano capi di imputazione in dibattimento di omicidio colposo e disastro colposo.

Le parole del difensore dell’ex sindaco

Il difensore di Pirozzi, l’avvocato Mario Cicchetti, ha spiegato ad AdnKronos: “La palazzina subì danni per il sima dell’Aquila del 2009 e l’allora sindaco, predecessore di Pirozzi, dispose un’ordinanza di sgombero”. E ancora: “I condomini fecero i lavori attraverso propri tecnici e poi purtroppo l’edificio crollò col sisma del 24 agosto del 2016“.

Poi la chiosa: “Nel rispetto doveroso per le vittime, questa sentenza fa giustizia e restituisce dignità a un sindaco che ha sempre manifestato l’attaccamento alla propria comunità”.