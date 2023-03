Crollo Globe, il teatro di Gigi Proietti, non aveva le autorizzazioni

Crollo del Globe, il teatro intitolato a Gigi Proietti era abusivo perché non aveva le autorizzazioni necessarie

Crollo del Globe Theater dedicato a Gigi Proietti

Dalle indagini sul crollo del Globe Theater, avvenuto il 25 settembre dello scorso anno, effettuate dagli inquirenti è emerso che il teatro non aveva nessun permesso per mettere in scena spettacoli pubblici.

Gli spettacoli del teatro intitolato al famoso attore romano Gigi Proietti, erano tutti abusivi. La messa in scena delle opere teatrali non aveva mai ricevuto l’autorizzazione da parte del comune di Roma. Per tutta la stagione teatrale del 2022, gli spettacoli sono andati in scena senza il nullaosta.

Leggi anche A Roma lavoratori dello spettacolo occupano il Globe Theatre

Inchiesta per crollo colposo

Tra i tanti spettacoli recitati sul palco del Globe senza autorizzazione c’è anche il Macbeth del 25 settembre 2022. Una delle repliche della tragedia finì con il crollo di una parte del teatro dedicato all’amatissimo attore Gigi Proietti.

Nel crollo del Globe Theater ci furono 12 feriti della scuola Saffo di Roseto degli Abruzzi. La procura avviò immediatamente un’inchiesta per crollo colposo.

Da quanto si apprende dai documenti l’Associazione Teatro di Roma aveva ottenuto le autorizzazioni per mettere in scena gli spettacoli per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021. Nell’anno 2022 l’associazione aveva richiesto l’autorizzazione, ma non l’aveva ottenuta. Di conseguenza la stagione teatrale del 2022 è andata avanti anche senza tale autorizzazione prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ti potrebbe interessare “Le Nuvole” di Aristofane in scena al Teatro Arcobaleno di Roma