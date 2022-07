Crollo Marmolada, Fugatti: ad ora 7 morti, 8 feriti e 14 dispersi

Roma, 4 lug. (askanews) – “I numeri di questa tragedia dicono che al momento abbiamo sette deceduti di cui tre identificati, otto feriti di cui due in condiziono delicate; abbiamo 14 persone che definiamo ‘reclamate’, per cui i familiari si sono fatti vivi, perché non sono rientrati a casa; la speranza è che si abbiano notizie nelle prossime ore. E di questi, sappiamo che quattro sono stranieri, tre della Repubblica Ceca e un austriaco.

Per quanto riguarda le auto rimaste nei pressi dell’avvio del percorso, ce ne sono a oggi ancora quattro, tutte straniere, una tedesca, due della Repubblica Ceca e una ungherese”.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel punto stampa a Canazei insieme al premier Mario Draghi, al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, al governatore del Veneto, Luca Zaia, e al capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, dopo la tragedia della Marmolada.