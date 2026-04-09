Crollo ponte sul Trigno, sopralluogo del ministro Salvini

Montenero di Bisaccia (Cb), 9 apr. (askanews) – Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sì è recato stamani, insieme al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, a Montenero di Bisaccia, nella provincia di Campobasso, per un sopralluogo sulla statale 16 nel punto dove giovedì scorso è crollato il ponte sul fiume Trigno.Il ministro è stato accolto dal direttore regionale dei Vigili del fuoco del Molise Fabio Cuzzocrea e dal comandante di Campobasso Gianfranco Tripi, che hanno illustrato le operazioni di soccorso effettuate.Successivamente si è svolto l’incontro in Municipio a Petacciato con i sindaci delle località colpite dal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, presenti i rappresentanti dei Vigili del fuoco.