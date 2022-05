Crollo seracchi sul Grand Combin, travolti almeno 15 alpinisti: ci sono vittime

Sono ben quindici gli alpinisti coinvolti nel crollo di seracchi capitato questa mattina sul versante svizzero del Grand Combin

La polizia cantonale ha confermato che tra i 15 alpinisti rimasti convolti nel crollo di seracchi, capitato questa mattina sul versante svizzero del Grand Combin, ci sono anche delle vittime.

Crollo di seracchi sul Grand Combin: la caduta oltre i tre mila metri

Da quanto si è appreso il crollo di seracchi è avvenuto nella zona chiamata Plateau du Déjeuner, a circa 3.400 metri di quota. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 6 e 20 di questa mattina, e da quel momento sul posto stanno lavorando ininterrottamente sette elicotteri e quaranta operatori del soccorso. La polizia ha confermato: “Quindici alpinisti coinvolti, tutti gli altri sono stati evacuati.”

Ci sono delle vittime: il lavoro dei soccorsi

Per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull’incidente capitato fra la Valle d’Aosta e il Canton Vallese. Quello che si sa è che i tecnici del soccorso stanno lavorando senza sosta nella ricerca dei dispersi. Pochi istanti fa è arrivata la notizia che conferma la presenza di alcune vittime, ma non è ancora stato diffuso un bilancio preciso.