Crollo su A10 vicino Genova provoca feriti e blocco del traffico

Crollo su A10 vicino Genova: decine di feriti e traffico bloccato

Genova — All’alba un tratto del ponte autostradale sull’A10, in direzione ovest nei pressi di Genova, ha subito un parziale cedimento: la carreggiata si è sbriciolata coinvolgendo numerosi veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, polizia stradale e squadre di soccorso che stanno estraendo persone dalle lamiere e trasportando i feriti negli ospedali cittadini. Al momento si parla di decine di feriti, alcuni in condizioni serie; il bilancio definitivo non è ancora disponibile.

Intervento di soccorso e gestione dell’area

Le operazioni di soccorso proseguono con l’impiego di gru, attrezzature specialistiche e squadre di taglio per liberare i mezzi coinvolti. I soccorritori hanno istituito percorsi prioritari per permettere l’accesso agli ospedali e garantire la sicurezza delle zone limitrofe. Per motivi di sicurezza la circolazione sull’A10 è stata interrotta e le principali vie di accesso sono state deviate, generando rallentamenti e disagi a scala regionale.

Accertamenti in corso

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause del cedimento. Tecnici della motorizzazione e ingegneri specialisti stanno effettuando rilievi sul posto: si valuta l’ipotesi di un cedimento strutturale, senza escludere fattori concorrenti come sovraccarichi o fenomeni di corrosione. L’area rimane interdetta fino al completamento delle verifiche e alla messa in sicurezza.

Prossimi passi

Nei prossimi giorni gli esperti presenteranno un rapporto preliminare che potrà chiarire dinamica e responsabilità; sulla base degli esiti la procura deciderà eventuali provvedimenti. Intanto le autorità locali mantengono il coordinamento operativo tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e servizi tecnici per organizzare le fasi successive degli interventi e ridurre al minimo i rischi per la popolazione.

Aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili nuovi dati ufficiali.