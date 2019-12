Giovane chef capoverdiano vittima di razzismo. Cercava una casa in affitto a Roma: "Non voglio gay, animali e neri"

Il giovane chef Luca Neves è stato vittima di un terribile episodio di razzismo nel tentativo di cercare una casa in affitto a Roma. Il cuoco, di origini capoverdiane, era alla ricerca di un monolocale in affitto e dopo aver trovato un annuncio da parte di un’agenzia immobiliare ha deciso di contattarla. Di tutta risposta, però, il giovane si è sentito rispondere che il proprietario dell’appartamento aveva posto alcuni vincoli all’affitto: “Niente gay, neri o animali“. Immediatamente è scoppiata la polemica.

Cerca casa: chef vittima di razzismo

Il giovane chef Luca Neves è stato vittima di un episodio di razzismo che lui stesso ha denunciato sui social: “Volevo affittare un monolocale a Roma, ma il proprietario non affitta la sua casa “a neri, gay e animali”. Me lo ha detto l’agenzia immobiliare, che era mortificata.

Io sono rimasto di ghiaccio. Mi sembra di essere tornati ai tempo di Hitler. Ho subìto spesso episodi di razzismo, ma non avrei mai creduto che si potesse arrivate a tanto. Negarmi una casa in affitto solo per il mio colore di pelle. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ci sono rimasto malissimo“.





“Il razzismo è un crimine”

L’avvocato della vittima ha annunciato una denuncia-querela per “discriminazione-razziale”. “L’agenzia ha ricevuto dal proprietario della casa, un monolocale, delle direttive ben precise – hanno spiegato -. Non vuole né persone di colore, né gay, né lesbiche“. “Sono al fianco di Luca Neves perché insulti, offese, che sfociano in un razzismo dilagante non può più essere tollerato – ha detto il legale -. Non può essere consentito.

Il razzismo deve essere denunciato in modo da far comprendere che il problema non sono le vittime del razzismo, ma i carnefici che si macchiano di tale atteggiamento“.