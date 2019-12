Il ministero della salute ha emesso un ordine di ritiro per un lotto di grissini Zenzerelli Lime e Zenzero: possibili tracce di senape.

Il ministero della Salute ha stabilito il ritiro di un lotto di grissini Zenzerelli bio a marchio Matt Non solo pane da alcune da alcune delle più note catene di supermercati tra cui Auchan, Simply, Carrefour e Coop. Stando a quanto riportato nella segnalazione, il motivo del provvedimento sarebbe la possibile presenza di tracce di senape nel prodotto.

Grissini Zenzerelli ritirati

Il provvedimento di ritiro riguarda nello specifico le confezioni da 150 grammi con lotto L3619 e termine di scadenza al 02/06/2020. Il prodotto sarebbe stato confezionato nello stabilimento Bio’s Merenderia Srl, nello stabilimento di Castiglione di Cervia, in provincia di Ravenna. Il provvedimento va ad aggiungersi a quello diramato lo scorso 25 novembre e riguardante sei prodotti a marchio Bio’s Merenderia.

Anche in quel caso la causa del ritiro era riconducibile alla presenza di senape non dichiarata nell’etichetta: di quel provvedimento facevano parte sfogliatine, snack, salati, crackers, fette biscottate, grissini e salatini con farine di cereali e legumi.





“Non consumate il prodotto”

L’azienda produttrice nel diramare l’avviso di ritiro ha invitato i consumatori allergici alla senape a non mangiare i grissini con numero di lotto segnalato e a restituirli prontamente al punto vendita di acquisto il quale provvederà al rimborso come sottolineato Giovanni D’Agata dello “Sportello dei Diritti”. L’azienda fa sapere inoltre che il prodotto è sicuro e non rappresenta fattori di rischio per tutti i soggetti non affetti da allergia alla senape.